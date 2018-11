Regen van moties in raad Dongen

Jeugdzorg

Het is was één van tien moties die werden behandeld door de raad. Ook een motie van de VPD, VVD en PvdA over de jeugdzorg en de WMO werd aangenomen. De partijen roepen het college in deze motie op de gemeenteraad per kwartaal te informeren over de voortgang van invoering van de maatregelen die genomen worden om de tekorten op dit terrein op te lossen. Ook de effecten van de maatregelen op de kwaliteit van de zorg moet periodiek in kaart worden gebracht.