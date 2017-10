Regeerakkoord: kolencentrales dicht in 2030, Amercentrale blijft doorgaan met biomassa

GEERTRUIDENBERG - Blijft de Amercentrale ook in de verre toekomst in Geertruidenberg? Of moet energiebedrijf vertrekken uit de vestingstad? Het nieuwe regeerakkoord geeft nog geen antwoord op die vragen. Wat wel duidelijk is: alle vijf kolencentrales moeten uiterlijk 2030 gesloten zijn.

RWE is momenteel volop bezig om de Amercentrale om te bouwen voor de bijstook van biomassa (houtresten). Daarvoor krijgt de centrale subsidie van het rijk. Bovendien heeft RWE vaker te kennen gegeven nog wel te willen blijven in Geertruidenberg. Dus over complete sluiting van de centrale spreekt RWE nog niet. Woordvoerster Riekje Pelgrim: "Voor de periode na 2028 praten we graag verder in het kader van het nieuwe klimaat- en energieakkoord. We vinden de uitbreiding van de biomassasubsidies juist positief voor de energietransitie. Dit kan de ontwikkeling van een biobased economy versnellen, mogelijk is dit zelfs een van de nieuwe pijlers voor de Nederlandse economie. Biomassa is essentieel om te voldoen aan de ambitieuze klimaatdoelstellingen van dit kabinet."

Biomassa

RWE wil eind dit jaar al voor 30 procent op biomassa draaien. Uiteindelijk doel is 80 procent. In het regeerakkoord staat dat de subsidie op biomassa vanaf 2024 wordt gestopt. "Wij kregen in 2016 subsidie voor biomassa die tot 2028 zal worden gebruikt", reageert de woordvoerder. "We gaan uit van de huidige afspraken."

Natuurgebied

Eerder stuurde de gemeente Geertruidenberg een brief naar informateur Gerrit Zalm met een plan om van het Amercentrale-gebied een natuur- en recreatiegebied te maken. "Het opstellen van deze visie is nodig, omdat we weten dat de toekomst van de centrale eindig is", reageert wethouder Kevin van Oort. "Het is goed een visie te hebben als dat moment aanbreekt. De landelijke politiek lijkt daar nu richting aan te geven en dat geeft ons alleen maar meer aanleiding samen met RWE te werken aan een toekomstvisie."