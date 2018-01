Redder van zinkende automobilist in Raamsdonksveer: 'Het was net op tijd, ik had niet veel later moeten zijn'

RAAMSDONKSVEER - Hij was op weg naar de Chinees, om een loempia te halen. Maar toen hij een auto met een man erin zag zinken in het water, kreeg de avond voor Corné Spapen een hele andere wending. De 48-jarige Bergenaar trok zijn kleren uit en redde de automobilist uit de zinkende auto. "Net op tijd, ik had niet veel later moeten zijn."

Spapen reed dinsdagavond over de rondweg van Raamsdonksveer en zag iets vreemds in het water langs de weg. "Ik dacht: zijn ze daar alweer aan het dreggen? Ineens zag ik de kofferbak van een auto. Ik besefte dat er iemand in het water was gereden en ben gestopt."

Lees ook Automobilist redt leven van te water geraakte bestuurder in Raamsdonksveer Lees meer

Lifehammer

De inwoner van Geertruidenberg aarzelde niet. "Ik trok mijn jas uit om in het water te springen. Er zat een man in de auto. Hij probeerde met zijn lifehammer de ruit eruit te tikken, maar dat lukte niet. Dus ben ik naar mijn eigen auto gegaan om de lifehammer te halen." Na een zwempartij bereikt Spapen de zinkende wagen. "Het water bleek best wel diep. Van buitenaf sloeg ik de ruit door. Binnen no time was de man eruit. Dat was maar goed ook. Niet veel later zonk de auto naar de bodem. Omstanders hebben ons daarna uit het water getrokken."

Loempia