Rector Hanneke Blom stopt op het Oelbert: ‘Sommige kinderen zijn zelfs slimmer dan de docenten’

Recherche­baas Rienk de Groot: ‘Uitgaans­ge­weld verschuift door corona naar privésfeer’

10:18 BREDA - Corona of niet. De recherche in Zeeland en West-Brabant heeft de handen vol werk. Het virus mag dan in de regio hebben gezorgd voor een daling met 15 procent van zogeheten ‘aangifte-criminaliteit’, zoals woninginbraken, straatroven en diefstallen.