Recreatieterrein Pukkemuk in Dongen-Vaart aan vooravond grote uitbreiding

DONGEN - Onder een vrolijk deuntje gaan er plots drie kippen van hun nestje omhoog om mee te zingen. ‘Ik heb een eitje in mijn nestje alleen voor jou’, klinkt het. Huub van Leijsen (57) van recreatieboerderij Pukkemuk in Dongen-Vaart glimlacht met ingehouden trots.

Pukkemuk is het levenswerk van Van Leijsen die de charmante recreatieboerderij in 2001 begon toen hij stopte met zijn land- en tuinbouwbedrijf. ,,Ik had geen zin om mee te gaan in de globalisering en alsmaar groter te worden. Mede omdat mijn vrouw en ik geen kinderen hebben, kwamen we op dit idee. De naam is afgeleid van het inmiddels overleden hondje dat we toen hadden: Puk’’, zegt hij terugblikkend.

Vakantiehuisjes

Het uitbreidingsplan voor Pukkemuk met onder het nieuwe gedeelte waar zestig vakantiehuisjes komen. Anno staat 2019 staat Van Leijsen met zijn bedrijf voor een keerpunt. Op 14 maart beslist de Dongense gemeenteraad over het uitbreidingsplan dat voorziet in de bouw van zestig vakantiehuisjes aan de Fazantenweg. Voor Dongense begrippen een grootschalig plan dat in de omgeving niet bij iedereen in goede aarde is gevallen.



Van Leijsen baalt ervan. Hij wil in dialoog blijven met de bezwaarmakers, waarvan de meesten agrariërs zijn. De gemeenteraad zal naar verwachting voor het plan stemmen. Van Leijsen: ,,Daarna hebben de bezwaarmakers zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen bij de Raad van State. Vooralsnog zijn ze dat van plan. Dat zou erg jammer zijn. In dat geval zijn er alleen maar verliezers. Ik begrijp niet goed waarom ze tegen zijn. Ze zeggen dat er kostbare agrarische grond verloren gaat, maar veel agrariërs in de wijde omgeving stoppen er juist mee.’’

De Efteling

Van Leijsen springt met zijn plannen in een gat in de markt. Er zijn in de regio te weinig overnachtingsaccommodaties voor recreanten en dat is met De Efteling op een steenworp afstand een gemiste kans. ,,De Efteling is hier drie kilometer vandaan. Die hebben hun eigen overnachtingsvoorzieningen, maar die zijn vaak volgeboekt. Ze juichen dit plan toe. En als bezoekers bij Pukkemuk overnachten gaan ze vanzelf een kijkje nemen in mijn Boerensprookjesbos.’’

Dat Boerensprookjesbos is het sympathieke broertje van het sprookjesbos in De Efteling. Leijsen heeft het zelf bedacht en met behulp van anderen smaakvol opgebouwd. Hier zijn niet de klassieke sprookjes het thema, maar boerenwijsheden en -anekdotes. Op drukke dagen lopen er enkele duizenden bezoekers rond. Er zijn dan 85 medewerkers in de weer. Leijsen: ,,Om mijn boerderij aantrekkelijk te houden, is uitbreiding noodzakelijk. Gelukkig is de provincie Brabant bereid om tien miljoen euro voor te financieren als de gemeenteraad definitief akkoord gaat.’’

Pukkemuk wil zestig recreatiewoningen op het terrein realiseren.