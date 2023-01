Recreatiepark De Warande krijgt een spraypark met glijbanen: deze zomer al in gebruik

Het waterpark moet het buitengebeuren op De Warande nog aantrekkelijker maken voor het jongere publiek en met name ook voor de toeristen die in Oosterhout verblijven of van buiten komen.

Op het buitenpark zijn al jaren geen nieuwe speeltoestellen meer geplaatst. In de loop van de tijd zijn er toestellen weggehaald omdat ze afgekeurd werden of om andere redenen niet meer voldeden.

Enquête onder kinderen

Een nieuwe speelvoorziening is hard nodig, stellen burgemeester en wethouders. In plaats van het vervangen van de oude speeltoestellen, wordt voorgesteld één grote nieuwe speelvoorziening aan te leggen in de vorm van een spraypark. Budgetten van 2022 en 2023 in de begroting worden hiervoor samengevoegd.

Uit een enquête onder kinderen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar en hun ouders komt het spelen met water en de uitbreiding met glijbanen als belangrijkste wens naar voren. Het moet een dynamische en interactieve speelplaats worden. ‘Duidelijk een andere speelvoorziening dan in de speeltuinen in de wijken’.

Inclusief spelen

De waterspeelplaats wordt toegankelijk voor kinderen in een rolstoel, waarmee inclusief spelen mogelijk wordt gemaakt. De voorziening komt centraal op het buitenpark te liggen en is direct bij binnenkomst zichtbaar voor de bezoekers. De aanleg van het spraypark zal ergens in de eerste weken van dit jaar beginnen. De opening is al voorzien in het nieuwe zwemseizoen, dat eind april ’23 start.