Recreatieoord De Warande in Oosterhout strijdt tegen eikenprocessierups met bomenklimmers

Psychologe van Raamsdonks­veer­se verdachte in zedenzaak in lastig parket: kan ze wel of niet getuigen?

18:22 BREDA - De rechtszaak rondom het vermeende misbruik van een Bredaas meisje moest vrijdag op de valreep worden aangehouden omdat een opgeroepen GZ-psychologe ter zitting werd geconfronteerd met een uiterst lastige afweging. Was zij aanwezig als gedragsdeskundige of uitsluitend als getuige in de zaak tegen de verdachte, die haar cliënt is?