Recreatieboerderij Pukkemuk in Dongen toont uitbreidingsplan

Dagrecreatie

140.000 bezoekers

Zorg

Ambitieuze plannen, vindt Petra Schellekens. Zij voert samen met haar man Jan-Pieter een loonbedrijf, dat pal naast het geplande park ligt. ,,Onze grootste zorg is dat we gehinderd worden in onze bedrijfsvoering", legt zij uit. ,,Maar we zijn blij met de openheid van Pukkemuk naar ons toe."

De familie Schellekens is een van de vijf bedrijven rond Pukkemuk die bezwaar hebben tegen de uitbreiding. Zij vrezen, net als de familie Schellekens, dat de gasten van Pukkemuk straks gaan klagen over overlast van hun bedrijven.

Permanente bewoning

Vragen zijn er ook: hoe zit het met permanente bewoning op het park? ,,Die is niet toegestaan dus dat gaat niet gebeuren", verzekert Kelly Brabers, projectmanager van Pukkemuk, haar gehoor. Of er arbeidsmigranten gevestigd gaan worden? ,,Ook die gaan er niet komen. Dat is opgenomen in het bestemmingsplan. Staan we dat toe, dan plegen we een economisch delict. Daar staan hoge boetes op."