Recordpoging grootste Oktoberfest-kapel in Raamsdonksveer: ruim 250 muzikanten hebben al zich aangemeld

Beroemde ijscokar Pau naar Museum Oud Oosterhout

OOSTERHOUT - De beroemde ijscokar van de in augustus overleden ijscoman Paul (Pau) van Haaren krijgt een plaatsje in Museum Oud Oosterhout. De kar staat voorlopig nog in het depot van het museum, omdat hij eerst opgeknapt moet worden. Woordvoerder Marja Fick: ,,Het is eigenlijk een bromfiets met een kar erop. Die bromfiets is hier en daar verroest. We willen de ijscokar eerst goed opknappen en dan in de lente van 2018 een mooi plekje in het museum geven."