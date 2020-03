Reconstructie Vrachelsestraat Den Hout mislukt, vinden bewoners

In de woonkamer van de familie Mulders zijn de voorbijrazende auto's goed te horen. Op anderhalve meter afstand van de weg drinken Wim en José Mulders in hun voorkamer meestal rustig een kopje koffie . ,,We stoorden ons vroeger aan de snelheid van het verkeer, maar geluidsoverlast was er amper", zegt Wim Mulders. Nu de gemeente de weg heeft aangepakt en het asfalt is vervangen door klinkers, is de herrie fors toegenomen.”