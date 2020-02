Rechtszaak tegen sluiting Oosterhouts bedrijfspand na cokesmokkel

OOSTERHOUT - Eigenaar Van Wanrooy Vastgoed en huurder Logiqueen van het bedrijfspand aan de Koopvaardijweg 7 in Oosterhout zijn het niet eens met de sluiting van het gebouw. Via de rechter proberen ze het besluit van de gemeente, genomen na ontdekking van grootschalige cokesmokkel, terug te draaien.

Oosterhout draaide het pand en het terrein eind februari 2019 voor een jaar op slot na de vondst van een drugstransport. De politie onderschepte in augustus 2018 3500 kilo cocaïne in de Antwerpse haven, liet ruim een kilo drugs in de partij bananen zitten en volgde de zeecontainer naar Oosterhout. De eigenaar van Van Wanrooy Transport, P. van W., werd aangehouden en later tot een jarenlange gevangenisstraf veroordeeld.

Wasgelegenheid

Het terrein en het gebouw aan Koopvaardijweg 7 zijn in bezit van Van Wanrooy Vastgoed dat gerund wordt door Van Wanrooy senior. Van Wanrooy Transport huurde het geheel en onderverhuurde het pand aan transportbedrijf Logiqueen. De rest van het terrein werd door Van Wanrooy Transport zelf gebruikt voor stalling, onderhoud en wasgelegenheid van zijn vrachtwagens.

Quote Nee hoor, hij deed de planning. En als het nodig was reed hij soms zelf vrachtwa­gens

Logiqueen en Van Wanrooy Vastgoed stellen niets met de drugssmokkel van doen te hebben gehad. Dat de container op Koopvaardijweg 7 werd gelost is in hun ogen puur toeval, een 'toevalstreffer'. Van W. zou volgens advocaat Marnix Wolf Logitech die dag hebben gebeld met de vraag daar te mogen lossen omdat bij hen alles bezet was. "Het is in de transportsector heel gebruikelijk dat te doen. Het ging om een vriendendienst."

De rechter wil weten of het niet raar is dat de directeur zelf belt en bij het lossen aanwezig was. “Nee hoor, hij deed de planning. En als het nodig was reed hij soms zelf vrachtwagens", aldus Wolf.

Forse schade

Van Wanrooy Vastgoed stelt dat het regelmatig op het terrein was om te controleren of alles goed verliep en er geen illegale dingen gebeurden. En niet verweten kan worden net op dat moment, dat het drugstransport er was, niet aanwezig te zijn geweest.

Zowel Vastgoed als Logiqueen heeft forse schade door de sluiting. De eigenaar is 375.000 euro aan huurpenningen misgelopen, het transportbedrijf heeft een nieuw onderkomen in de buurt van Nijmegen moet betrekken met alle bijkomende kosten.

Coke

De gemeente vindt dat Logiqueen de container had moeten controleren. Het feit dat het om partij bananen ging uit Colombia was al verdacht. En wijst erop dat er mogelijk een crimineel netwerk is opgerold en het transport 'doelbewust' naar Koopvaardijweg 7 is gebracht door Van W. Bovendien was op het naastgelegen terrein, bij Van Puijfelik Recycling BV, ook al 40 kilo coke gevonden. Om te laten zien dat de gemeente hier hard tegenop treedt, was de sluiting noodzakelijk. Ook om herhaling te voorkomen.