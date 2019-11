Rechtszaak grootschalige cokesmokkel Oosterhout van start

OOSTERHOUT - Vandaag begint de rechtszaak tegen vier mensen die verdacht worden van een grootschalige cokesmokkel in Oosterhout. Een van de verdachten is Paul van W., voormalig eigenaar van een transportbedrijf op bedrijventerrein Weststad.

Zo'n 3.500 kg cocaïne kwam in de zomer van 2018 vanuit Colombia. Het transport via de Westerschelde werd in Antwerpen onderschept maar had Oosterhout als bestemming. Daar volgden meerdere arrestaties. Het pand aan de Koopvaardijweg werd later ook door de gemeente Oosterhout voor een jaar gesloten.

Naast Oosterhouter Paul van W. wordt de Oosterhoutse Christel van B. verdacht van betrokkenheid. Verder staan de Belg Luc B. en Faysal B. uit Rotterdam voor de rechter.

In het geval van Paul van W. en Christel van B. gaat het om twee zaken; zij worden ook verdacht van een eerdere smokkel van 8.600 kg cocaïne. In totaal gaat het in zijn geval om ruim 12.000 kg cocaïne. Christel van B. wordt door de rechter als ‘rechterhand‘ beschreven van Van W. in het bedrijf.

Van W. was eigenaar van Van Wanrooy Transport, het bedrijf heeft nu een andere naam. Fruitimporteur Faysal B. zou hem in augustus 2018 een container met bananen hebben aangeboden, waar cocaïne in blijkt te zitten. Van Wanrooy Transport vervoerde in het verleden vaker bananen, maar de onderneming zou daar vervolgens mee gestopt zijn.

De bananen zaten in pallets. In een deel van die pallets zat cocaïne.