Rechter vernietigt vergunning Defensie voor vluchten oude vliegtuigen vanaf Gilze-Rijen

Nu al zorgen over snelfiets­pad tussen Breda en Tilburg: ‘4 meter breedte nodigt uit tot hard rijden’

18:44 BREDA - In Heusdenhout is het eerste stuk van het vier meter brede snelfietspad aangelegd dat Breda via Dorst en Oosterhout met Tilburg gaat verbinden. Het grootste deel moet nog aangelegd worden, maar er zijn nu al klachten over hardrijders.