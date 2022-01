Rechter: met alle respect, u heeft niets te willen

In 2019 diende Heijl Wellness een aanvraag in om het bestaande gebouw aan de Korvet waarin een kinderdagverblijf zat uit te breiden. De gemeente laat hem eind 2020 weten dat die niet in behandeling wordt genomen omdat in haar ogen cruciale stukken ontbreken. Onder meer een geluidsonderzoek en een brandveiligheidsonderzoek worden gemist. “Zonder deze stukken kunnen we de aanvraag niet beoordelen. Reden dat we die niet in behandeling hebben genomen”, laat een vertegenwoordigster van Oosterhout weten.