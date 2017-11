Rechter: meer onderzoek nodig naar dodelijk ongeval Waalwijks kunstmestbedrijf

Steeds meer kinderen naar crèche of dagverblijf; vooral in Loon op Zand

13:22 WAALWIJK/KAATSHEUVEL - Het aantal kinderen tot vier jaar dat naar een crèche of kinderdagverblijf gaat, is in een jaar tijd met acht procent gestegen. Ook in De Langstraat maken ouders graag gebruik van deze vorm van kinderopvang, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ouders in de gemeente Loon op Zand zijn daarbij koploper.