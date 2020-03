Rechter laat sluiting bedrijfspand Van Wanrooy in Oosterhout in stand

De rechter vindt dat de gemeente Oosterhout de sluiting van een jaar terecht heeft opgelegd.Oosterhout draaide het pand en het terrein eind februari 2019 voor een jaar op slot na de vondst van een drugstransport. De politie onderschepte in augustus 2018 3500 kilo cocaïne in de Antwerpse haven, liet ruim een kilo drugs in de partij bananen zitten en volgde de zeecontainer naar Oosterhout. De eigenaar van Van Wanrooy Transport werd aangehouden en later tot een jarenlange gevangenisstraf veroordeeld.

Stalling

Het terrein en het gebouw aan Koopvaardijweg 7 zijn in bezit van Van Wanrooy Vastgoed dat gerund wordt door Van Wanrooy senior. Van Wanrooy Transport huurde het geheel en onderverhuurde het pand aan transportbedrijf Logiqueen. De rest van het terrein werd door Van Wanrooy Transport zelf gebruikt voor stalling, onderhoud en wasgelegenheid van zijn vrachtwagens.

Toevalstreffer

Logiqueen en Van Wanrooy Vastgoed stellen niets met de drugssmokkel van doen te hebben gehad. Dat de container op Koopvaardijweg 7 werd gelost is in hun ogen puur toeval, een 'toevalstreffer'. Omdat de verdachten zijn aangehouden en de drugs onderschept, is wat hen betreft geen kans op herhaling.

Maar de gemeente wees er eerder op dat het gaat om een grote hoeveelheid drugs, waarachter zeer waarschijnlijk een crimineel netwerk schuilgaat. En daarom er wel degelijk kans is op nieuwe transporten.

De rechter is het daarmee eens. ,,Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de op het perceel aangetroffen situatie zeer ernstig was. Bovendien zijn op het naastgelegen perceel eerder in 2018 ook harddrugs aangetroffen. Gelet hierop is aannemelijk dat een zichtbare sluiting nog steeds noodzakelijk is om de openbare orde te herstellen'', aldus de rechter in het vonnis.

Duidelijk signaal