Raymon Hofkens droomt van comedy in de Ziggo Dome

‘Kaaiendonk’ niet van Sir Kay maar van Askruizen

14:50 OOSTERHOUT - De carnavalsnaam van Oosterhout, Kaaiendonk, is niet gebaseerd op Sir Kay uit de koning Arthur-legende, zoals in een recent You Tube-filmpje wordt beweerd. De naam Kaaiendonk is bedacht door Kepelleke d’ Askruizen.