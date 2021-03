Ravage na kop-staartbotsing in Made tussen twee auto's

Politici zeer bezorgd over dreigende sluiting laatste dagopvang in Rijen

12 maart RIJEN - De politieke fracties in Gilze en Rijen maken zich ernstig zorgen over de dreigende sluiting van dagopvang ABEL in Rijen. In de commissie Samenleving deze week vroegen diverse fracties aan wethouder Ariane Zwarts het uiterste te doen om de enige dagopvang te behouden. Andere stelden schriftelijk vragen.