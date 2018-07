Rattenoverlast Paterserf in Oosterhout: 'Dweilen met de kraan open'

Zoon mishandelt moeder, worstelt met agent, slaat op de vlucht en eindigt in de sloot

18:03 OOSTERHOUT - Een 19-jarige man is woensdagavond in de omgeving van Oosterhout aangehouden nadat hij zijn moeder had mishandeld en bedreigd. De man was op de vlucht geslagen en kon na een worsteling met een agent en een achtervolging worden opgepakt.