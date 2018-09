Rapport: beter geen jachthaven bij Hermenzeil, woningbouw kansrijker

Het bureau ziet verplaatsing van watersportvereniging Waalwijk naar Raamsdonk wel als 'een goede optie'. Een andere mogelijkheid is ontmanteling, waarbij beperkte woningbouw 'kansrijk' is.

Criminaliteit

Het rapport was tot donderdag geheim, maar is door de gemeenteraad openbaar gemaakt. Toch lijken B en W de adviezen van Vrolijks in de wind te slaan: zij willen dat Hermenzeil opnieuw een recreatieve bestemming krijgt.

De Raamsdonkse jachthaven werd vorig jaar gekocht door Geertruidenberg. De gemeente wilde een eind maken aan de criminaliteit op die locatie. Ook kon zo worden verijdeld dat boeven Hermenzeil zouden kopen. Toen al zei burgemeester Willemijn van Hees dat de gemeente weer recreatie op die plek wilde.

'Herstart niet eenvoudig'

Volgens Vrolijks is een herstart 'niet eenvoudig' en 'zeer onzeker'. Nadelen die worden genoemd zijn de negatieve aandacht in de media, de relatief grote vaarafstand naar de Biesbosch, de grote investeringen die een nieuwe ondernemer moet doen en de krimpende watersportmarkt.

Daarnaast is de eigendomssituatie bij de jachthaven complex. Water en steigers zijn van het Rijksvastgoedbedrijf, de kade is van het waterschap, het terrein is van de gemeente en de voormalige bedrijfswoning is in particuliere handen. "Geen onoverkomelijke obstakels", vindt wethouder Kevin van Oort. Kanttekeningen worden verder geplaatst bij de ligging van Hermenzeil voor verblijfsrecreatie: er zijn geen campings in de buurt, ook is de afstand naar de Efteling of Loonse en Drunense Duinen groot.

'Voldoende animo'

"Misschien is de uitkomst van het onderzoek anders dan we hadden verwacht", reageert Van Oort. Hij wijst op de toeristische visie van Geertruidenberg; de gemeente profileert zich als toegangspoort naar de Biesbosch."In het verleden was het een prima draaiende jachthaven. Ook is er voldoende animo als het gaat om potentiële kopers."

Woningbouw

De suggestie om WSV Waalwijk te verplaatsen naar Hermenzeil vindt Van Oort 'een enorm lastige'. "Daar zitten veel haken en ogen aan." De watersportclubs hebben eerder aangegeven een verhuizing naar Raamsdonk absoluut niet te zien zitten. Ze vinden de haven te ver, te klein en te oud.