Ramkraak dupeert Oosterhoutse kledingzaak voor duizenden euro's, maar: ‘We laten ons niet kisten’

100 jaar de beurs Café De Beurs in Oosterhout: een plek voor jong en oud, arm en rijk, honden en katten

11:30 OOSTERHOUT - Café de Beurs in Oosterhout is al honderd jaar een veilige thuishaven voor Oosterhouters uit alle sociale klassen. ,,Wij willen blijven wat het is: een klassiek café."