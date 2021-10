Ramen, deuren en zelfs het lijf van Nienke trillen mee door vliegende Chinooks: ‘Dit is niet normaal’

In en rond de oude boerderijwoning van de familie Van Dun aan de Nerhoven in Gilze is het een drukte van belang. Geluiddeskundigen van de NLR buiten meten het lawaai dat een Chinook maakt als hij op verschillende hoogtes, rechtdoor, klimmend of in een bocht overvliegt. Binnen registreren twee waarnemers of zij trillingen en rattle-noise, waarnemen.