Radioactieve erfenis van Tsjernobyl in Dongecentrale Geertruidenberg

Dat wordt bevestigd door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). ,,De hoeveelheid radioactief cesium 137 in de Dongecentrale is gering. Buiten de centrale is het zelfs nauwelijks meetbaar, dus de risico's zijn verwaarloosbaar'', zegt woordvoerder Jolijn le Rutte. De gemeente Geertruidenberg heeft dan ook laten weten zich geen zorgen te maken. De hoeveelheid radioactief materiaal zou geen gevaar opleveren voor de gezondheid van omwonenden of oud-werknemers.



Het is zeer onwaarschijnlijk dat de Geertruidenbergse centrale de enige is die in de jaren na Tsjernobyl radioactiviteit heeft opgebouwd. ,,Dit kan ook spelen bij andere energiecentrales die in bedrijf waren in die tijd'', zegt Le Rutte van de ANVS. ,,Maar andere gevallen van centrales die met cesium 137 zijn besmet zijn ons nu niet bekend.''



In de aanpalende Amercentrale bevindt zich volgens de ANVS overigens ook geen cesium 137.