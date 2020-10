Radicaal plan: Verhuis Chinooks naar Deelen en overlast in dichtbevolkt Midden-Brabant is weg

Neergescho­ten zwanen in polder gevonden: ‘Eentje heeft nog drie kwartier gesparteld’

25 oktober LAGE ZWALUWE – Een wandeling door de polder liep voor Marjan Vissers anders dan gepland. Ze hoort geweerschoten en even later vindt ze twee neergeknalde zwanen. ‘Een was nog in leven en die heb ik geaaid totdat het over was.’