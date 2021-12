Radeloze trucker die dreigde gemeentehuis binnen te rijden slaapt nu in vrachtwagentje: ‘Geef me 100 jaar cel’

Altena wethouder Paula Jorritsma-Verkade wordt de eerste vrouwelij­ke burgemees­ter van Voorst

Paula Jorritsma-Verkade (53) is gekozen als opvolger van Jos Penninx, de oud-burgemeester van de gemeente Voorst. Jorritsma-Verkade (Progressief Altena) is nu nog wethouder in de gemeente Altena. Met haar benoeming wordt zij de eerste vrouwelijke burgemeester van Voorst.

15 december