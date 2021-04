Racoon en Snelle op Parkfeest in Oosterhout

Het Parkfeest werd vorig jaar afgelast. Normaal gesproken vindt het Oosterhoutse evenement voor de zomer plaats, maar komende editie is verplaatst naar het eerste weekend van september. Door enkele maanden later te gaan zitten, hoopt de organisatie dat het evenement alsnog door kan gaan.

Op vrijdag 3 september is er de Tribute Night. Daarbij onder meer Back To Blondie, ABBA Tribute, In Your Honor - Foo Fighters Tribute, reEditors en This is Beethoven.