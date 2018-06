Rabobank Made verhuist en verliest diensten afstorten en geldbestellingen

MADE – In september verhuist Rabobank Amerstreek met haar kantoor in Made naar een nieuwe locatie. Hiertoe is de bank genoodzaakt doordat het huidige pand, waarvan ze een gedeelte huurt, grootschalig verbouwd zal worden.

Vanaf 3 september is het nieuwe kantoor te vinden in het pand van Woonvizier, op Middelmeede 40 in Made. De openingstijden blijven hetzelfde, namelijk op maandag van 13.00 tot 17.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur.

Geldbestellingen

Op de nieuwe locatie worden geen afstort- en muntrolautomaat geplaatst. Ter bescherming van de medewerkers van de bank kunnen hier ook geen geldbestellingen afgehaald worden.

Afstort- en muntrolautomaten

Voor de afstort- en muntrolautomaten en het ophalen van geldbestellingen moet vanaf dan uitgeweken worden naar het kantoor op de Wilhelminalaan 11 in Raamsdonksveer of het Arendsplein 60 in Oosterhout Centrum.

De huidige geldautomaten en sealbagautomaat blijven op de huidige locatie in een afgesloten ruimte gewoon 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Pand