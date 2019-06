Raamsdonksveerse leerlingen spelen ‘Democracity’, een politiek schaakspel

Achtergrond Huisves­ting arbeidsmi­gran­ten: West-Bra­bant trapt op de rem

12:39 ROOSENDAAL/BREDA - Stop met dralen, ga als de wiedeweerga aan de slag om de huisvestingsnood onder arbeidsmigranten op te lossen. De oproep, begin dit jaar, van de provincie aan de Brabantse gemeenten, was kraakhelder. Maar in plaats van het gaspedaal in te drukken, trapt West-Brabant op de rem.