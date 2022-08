Raamsdonksveer speelt dit najaar tennis, padel én pickleball op gloednieuwe banen

RAAMSDONKSVEER - Padelliefhebbers kunnen vanaf november ook in Raamsdonksveer terecht, want het tennispark van LTV Raamsdonksveer krijgt drie padelbanen. De komende maanden wordt de accommodatie aan de Wilhelminalaan daarom flink verbouwd.

De grootschalige renovatie en uitbreiding van het tennispark start volgende week. ,,Onze tennisbanen zijn versleten", zegt William de Bruijn, voorzitter van LTV Raamsdonksveer. De tennisbanen krijgen daarom nieuwe toplagen en hekwerken.

De huidige banen 5 en 6 maken plaats voor drie padelbanen en een pickleballbaan. Zo wil de vereniging tegemoet komen aan de wensen van haar leden. ,,Maar ik heb ook al regelmatig van niet-leden de vraag gekregen of er binnenkort ook bij ons padel gespeeld kan worden", zegt De Bruijn.

‘Padel is socialer’

De Bruijn begrijpt de groeiende populariteit van deze racketsport wel. ,,Het is technisch toegankelijker dan tennis, het is wat dynamischer en vooral socialer, want je speelt het twee tegen twee op een kleiner veld en het niveauverschil is minder duidelijk.”

Mocht padel een succes worden in Raamsdonksveer, dan kan de vereniging later gemakkelijk een vierde padelbaan aanleggen, want de fundering voor een extra baan wordt al gebouwd. De pickleballbaan is een ideetje van de aannemer. ,,We hadden nog wat plaats over en we durven het wel aan om daar een pickleballbaan te plaatsen.”

Plastic bal met gaten

Pickleball is nog relatief onbekend in Nederland. Het wordt gespeeld met een racket van hout of carbon. De bal is van plastic en heeft gaten. ,,Een leuke sport voor de jongste leden en voor de leerlingen van de nieuwe basisschool die bij Parkzicht gebouwd wordt. Voor hen willen we lessen pickleball en padel gaan verzorgen.”

De vereniging betaalt zelf de verbouwing van het tennispark. De banen moeten half november gereed zijn.