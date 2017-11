Raamsdonksveer: nieuwe trainingshal bij Dongemond College komt in zicht, sloop dreigt voor sporthal Parkzicht

RAAMSDONKSVEER - Een nieuwe trainingshal bij het Dongemond College in Raamsdonksveer, om alle problemen voor binnensportclubs op te lossen. De Geertruidenbergse politiek ziet het wel zitten. Met Lokaal+, VVD, SP en Keerpunt’74 heeft een meerderheid zich uitgesproken voor de extra trainingshal.

Al enkele jaren hebben onder meer basketbal, handbal en badminton een gebrek aan ruimte. Dit gaat met name over de trainingsuren op doordeweekse avonden. De in 2014 geopende sporthal Dongemond, ook op het terrein van de middelbare school, schiet qua capaciteit tekort.

Oplossing kan een extra trainingshal zijn, waarin geen wedstrijden worden gespeeld. Dit complex zou dan moeten komen op de plaats van het brugklasgebouw van het Dongemond College. Dit gebouw gaat tegen de vlakte, omdat de school nieuwbouw wil realiseren.

Goedkoper

Volgens gemeentelijke berekeningen kost de trainingshal 2,6 miljoen euro. Frans Eijkhout (Lokaal+) wil dat de gemeente kijkt of het goedkoper kan. ,,In een trainingshal mag een andere vloer dan in de huidige sporthal." ,,Dat advies neem ik zeer ter harte", reageert wethouder Bert van den Kieboom (Lokaal+).

Met de politieke voorkeur voor een extra complex bij het Dongemond College lijkt de Veerse sporthal Parkzicht op een zijspoor te worden gezet. Want tegenover de investering van 2,6 miljoen euro in de nieuwe trainingshal zet de gemeente de financiële opbrengsten van Parkzicht: in dat geval gaat dit complex tegen de vlakte, wordt de grond verkocht en volgt mogelijk op deze locatie woningbouw.

Verpauperd

Al jaren verkeert Parkzicht in een verpauperde staat; veel verenigingen willen er niet sporten. Eric van Oosterhout (GroenLinks) ziet wel kansen in Parkzicht. Hij wil dat nogmaals wordt gesproken met Sportinvestment Dongemond BV. Deze investeerdersgroep kocht eerder sporthal De Veste in Geertruidenberg en heeft nog steeds belangstelling voor Parkzicht.

,,Zij kunnen het voor 750.000 euro renoveren. Een stuk goedkoper dan de bedragen die de gemeente berekent." ,,Of die hal dan voor 25 jaar toekomstbestendig is, daar heb ik grote twijfels bij", stelt wethouder Van den Kieboom. Hij wil daarnaast niet het risico lopen om afhankelijk te zijn van een commerciële partij voor het onderdak van de binnensportclubs. ,,Mogelijk kan de stichting die nu het beheer heeft over sporthal Dongemond ook de trainingshal onder haar verantwoordelijkheid nemen."