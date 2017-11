Raamsdonksveer krijgt regenboogzebrapad: aandacht voor homoseksualiteit en transgender

Het regenboogzebrapad komt op de Keizersdijk, nabij de nieuwe bibliotheek. Niet iedereen in de politiek is even enthousiast. "Het is niet nodig", vindt Joop Heesters (Keerpunt'74). "Een zebra is zwartwit, het is toch geen festival? Het is verwarrend voor de automobilist. Maar ach, het is in tegenwoordig."