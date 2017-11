Raamsdonksveer krijgt Place Napoleon: 'Hij was een overheerser, waarom kies je voor die naam?'

Een deel van de de Keizersdijk wordt in de toekomst Place Napoleon, een autovrij deel met historische referenties. De officiële straatnaam blijft Keizersdijk, maar wel is de Place Napoleon een verwijzing naar het verleden waarin de Franse generaal door Raamsdonksveer trok. Joop Heesters (Keerpunt’74) is er niet over te spreken. “Hij heeft het Sandoel (deel Raamsdonksveer) in brand gestoken en heeft later alles platgegooid in Geertruidenberg. Voor ons is het niet zo’n prettig persoon geweest.”