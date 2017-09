Raamsdonksveer krijgt Place Napoleon: 'De oude keizer Napoleonroute wordt weer zichtbaar'

Tramspoor

De gemeente trekt op met Veers Erfgoed en het bedrijf Millvision. De tramlijn werd geopend in 1881, maar deze verdween in de jaren '30. "Het is niet zo dat er weer een echte trambaan met stalen spoor wordt aangelegd, want dat is voor fietsers natuurlijk niet handig", vertelt Bert Joosen (Veers Erfgoed). "Daarom maken we voor het 'spoor' gebruik van hardstenen trottoirbanden van weleer. Deze zijn gevonden bij eerdere werkzaamheden aan de Keizersdijk en dateren van voor de Tweede Wereldoorlog geplaatst. Toen we hoorden dat de knip er kwam, zijn er bij ons wat ideeën ontstaan om historie erin te verwerken."