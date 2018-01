Raamsdonksveer heeft volgende week een sushi-restaurant: 'Je moet je als dorp onderscheiden'

'Dit is van mij'

Donderdag 11 januari beginnen Hongyi en Kowa Lin in hun nieuwe zaak, een dag later is het restaurant open voor publiek. "Ik zag een tijd geleden het pand met de voorgevel en dacht meteen 'dit is van mij'. Het zat in mijn hoofd. Ik had er geen enkele twijfel over." Ze kwam vervolgens in contact pandenbezitters Piet en Pascal Kieboom, die bezig waren om het gebouw een facelift te geven. Een restaurant aan de Keizersdijk, dat was altijd de wens van Piet Kieboom. En dat is uitgekomen. "Je moet je als dorp ergens mee onderscheiden. Dat kan mijns inziens op culinair vlak en op het gebied van mode. Je kunt in Raamsdonksveer bovendien gratis parkeren, erg belangrijk."