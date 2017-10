Raamsdonkse pizzeria Milas is na vechtpartij weer open: 'Als hij ons weer uitlokt, sla ik hem nog eens'

'Geen spijt' Het conflict gaat over het parkeren van een bestelbus. Overbuurman Peter zet deze met regelmaat voor de deur van Milas. Volgens Karadavut gebeurt dat bewust om Milas te treiteren. Ook dinsdagmiddag, als de pizzeria weer open is, staat de bus er nog. Gevaarlijk en hinderlijk, meent Karadavut. "Wij rijden hier de hele dag op en neer met bezorgauto's." Zondag was voor hem de druppel in het conflict. Hij stelt dat de overbuurman hen heeft uitgelokt. "Het was noodweer. Logisch dat ik doordraai. Ik heb er geen spijt van. Als hij ons weer uitlokt, sla ik hem nog een keer. Maar ik sta open voor een oplossing en een gesprek."

Overbuurman Peter zegt het politie-onderzoek af te wachten. Hij geeft aan de bus niet te verplaatsen. "Waarom zou ik dat moeten doen?" Een politiewoordvoerster geeft aan dat de zaak met het openbaar ministerie bekeken wordt. "Wij wachten de resultaten van het politie-onderzoek af, voor we bepalen of en hoe we bemiddeling gaan inzetten", reageert een woordvoerder van de gemeente Geertruidenberg. Volgens de gemeente is eerder gesproken over parkeren in zijn algemeenheid rond Milas. "Uit onderzoek blijk dat er voldoende capaciteit aanwezig is in de omgeving." De gemeente heeft recent geen meldingen van overlast ontvangen betreft Milas.