"Aspirant-kopers houden zich bezig met zware criminaliteit, dan moet je denken aan facilitator in drugshandel of vuurwapencriminaliteit", verklaart politiechef Peter van Bennekom. Bekend is dat binnen het West-Brabantse criminele milieu belangstelling was in aankoop. "Ik zie het helaas veel breder dan de directe regio. Het is een grensoverschrijdend probleem."

Drugshandel

Al enkele jaren hadden gemeente, belastingdienst en politie extra aandacht voor Hermenzeil. Van Bennekom: "Er waren signalen dat in de jachthaven drugshandel plaatsvond en dat het een ontmoetingspunt was voor criminelen." "In 2011 vlogen er de eerste boten in brand, Hermenzeil was meer dan een zorgenkindje", verklaart burgemeester Willemijn van Hees.

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Het plezierjacht in de jachthaven bij watersportcentrum Hermenzeil in Raamsdonk brandt na de ontploffing volledig uit. foto Jeroen Stuve

Nieuwe situatie

"We hebben stelselmatig met meerdere partijen gehandhaafd, maar dat leidde niet tot een stabiele situatie. Door het faillissement in 2016 ontstond een nieuwe situatie waarin duidelijk werd dat er vanuit criminele hoek belangstelling was om het beheer van de jachthaven naar zich toe te trekken. Nu kon, omdat de jachthaven in het faillissement betrokken was, deze stap genomen worden. Dit was voorheen niet mogelijk."

Hoeveel groot de belangstelling vanuit criminele hoek was, wil politiechef Van Bennekom niet zeggen. "Een aantal is niet interessant. Al zou het er slechts een zijn, dan is het nog verontrustend."

'Prachtige jachthaven op toplocatie'

De bedoeling is dat de jachthaven, na verkoop door de gemeente, door de nieuwe eigenaar nieuw leven in wordt geblazen. Van Hees: "Ik hoop dat we over anderhalf jaar het glas kunnen heffen op een prachtige jachthaven, gelegen op een toplocatie bij de Biesbosch."

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Hermenzeil bij Raamsdonk. © Sjoerd Marcelissen

Schuld

In september werd de openbare veiling van Hermenzeil aangekondigd. Ook was bekend dat de gemeente Geertruidenberg kandidaat-koper was. De veiling is enkele malen uitgesteld. De provincie besloot tot een tussenkomst door de schuld van 1,5 miljoen euro over te nemen.

Bedrijfsplan

Dit maakte vervolgens de weg vrij voor de gemeente om de Raamsdonkse jachthaven over te nemen. "Wij kunnen vanuit de eigendomspositie de Wet Bibob toepassen", zegt de burgemeester. "Daardoor kunnen we ondernemers goed toetsen en een bedrijfsplan opvragen. Er is sprake van een verkoop onder voorwaarden. En het optreden als stroman wordt meegenomen met de Bibob-controle."

Arbeidsmigranten

Hermenzeil kent naast een jachthaven een horecagedeelte en enkele tientallen chalets met arbeidsmigranten. De bedoeling is dat de arbeidsmigranten, voornamelijk afkomstig uit het Oostblok, binnen enkele dagen van het terrein zijn en een nieuw onderkomen hebben gevonden.

Chalets

Van permanente bewoning was geen sprake: de arbeidsmigranten mochten nooit langer dan twaalf weken in de chalets verblijven. De voormalige eigenaar Leo van den Brand woont op het terrein en heeft enkele maanden om op zoek te gaan naar een andere huisvesting. Van Hees: "Daarna gaan we op zoek naar een integere koper die zorgt voor een bedrijfsvoering die past binnen de economische en toeristische visie voor het gebied."