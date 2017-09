Raamsdonkse filmmaker Tebrunsvelt voor première The Fox naar Tuschinski: 'Het is een heel avontuur geweest'

'Hollywood-film'

In de film speelt onder meer Eric Corton. "Fantastisch om met hem samen te werken. Het budget was nihil, 40.000 euro. Mensen vragen zich hoeveel miljoen het heeft gekost, maar daar is geen sprake van. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost. Gelukkig is dat aan de film af te zien: het resultaat is meetbaar aan een Hollywood-film. Daar ben ik erg trots op." Tebrunsvelt runt een eigen studio in Veghel. "We werken veel aan commercials. Nu genieten we na van The Fox en dan hopen we op een volgend groot project."