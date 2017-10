Raamsdonkse basisschool wil ook peuters gaan opvangen: 'Wij zien veel voordelen'

Het gaat om een combinatie van basisonderwijs en peuteropvang. "We organiseren geen babyopvang of buitenschoolse opvang, dus we zijn volgens de definitie niet echt een IKC", verklaart bestuurslid Geertje van Daalen.

Elf peuters

De Raamsdonkse peuterspeelzaal is momenteel gehuisvest bij het Ontmoetingscentrum. Deze stichting wordt per 1 januari 2018 opgeheven. Dat betekent dat de elf peuters naar een nieuwe opvang moeten. De Hoge Waai wil graag de kinderen onderdak bieden. Directeur Angela Maas: "Wij zien veel voordelen. We kunnen vanuit een visie en een organisatie werken. Ook hebben we veel kennis in huis voor een peuterprogramma." Maar volgens wethouder Bert van den Kieboom is het niet zeker dat de kinderen naar De Hoge Waai gaan. "Ook de Toverdroom is mogelijk een gegadigde, zij kunnen de peuters bij wijze van spreken morgen overnemen. Bij ons staat de continuïteit voor de kinderen voorop."