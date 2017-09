Raamsdonks watersportcentrum Hermenzeil pas in november onder de hamer

Waarom de veiling is uitgesteld, is onbekend. De veilingnotaris kon woensdagmiddag geen toelichting geven. Hermenzeil werd in het voorjaar van 2016 failliet verklaard.

Schuldeiser

De voornaamste schuldeiser is de Rabobank. "Wij kunnen in principe niets over onze klanten zeggen", reageert een woordvoerster namens de bank. "In zijn algemeenheid zijn er diverse opties waarom een veiling kan worden uitgesteld. Mogelijk is er meer tijd nodig om zaken duidelijk te krijgen. Een andere optie is dat er een onderhandse verkoop gaande is."

Zo is bekend dat de gemeente Geertruidenberg belangstelling heeft in het watersportcentrum. Deze interesse is een klein jaar geleden ontstaan en diverse keren vertrouwelijk besproken in de gemeenteraad.

'Zeepbel'

Naar de buitenwereld toe heeft de SP eerder laten weten niet in te stemmen met de aankoop van Hermenzeil. Op de site van Keerpunt'74 plaatst raadslid Joop Heesters kanttekeningen. "Is dit college haar eigen zeepbel aan het creëren? Ondanks een stevige kerntakendiscussie in 2011, is de koopwoede van B en W nog niet gestild."

Verder stelt Heesters: "Dit college kent wethouders die aan de kerntakendiscussie hebben deelgenomen. Zij waren toen duidelijk: geen grondposities voor de gemeente!" Uitstel van de veiling is ook voor curator Leonard Bijlsma 'nieuwe informatie'. "Ik ken de verklaring niet." Hij kan niets zeggen over Hermenzeil en de afwikkeling van het faillissement.