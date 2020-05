Raamsdonkers peilen reacties: ‘Hart van ons dorp is toe aan een opknapbeurt’

Wat is het nut van onkruid? Heemkunde­kring schreef er een boek over

11:14 TERHEIJDEN/WAGENBERG/LANGEWEG - Onkruid bestaat niet. Heel wat van deze wilde planten zijn namelijk erg nuttig, zegt Ien Doorn. Ze schreef er namens Heemkundekring De Vlasselt het boekje ‘Wat onze voorouders wisten’ over. Een boek over alledaagse planten, waarvan we de werking in de loop der jaren zijn vergeten.