Raamsdonker naar WK voor voetballers met hersenbeschadiging

Nieuw koffietentje door succes fietspont Lage Zwaluwe: 'Straks ook nog een strandje'

7 september LAGE ZWALUWE - ,,Vroeger was 't hier een dooie boel. Er komt nu leven in", zegt bezoeker Cor van der Merwe. Goedkeurend glijdt zijn blik over de kleurrijke tafeltjes en stoeltjes van het nieuwe koffietentje dat aan het eind van de Biesboschweg in Lage Zwaluwe is neergestreken.