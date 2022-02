Raamsdonk wordt Den Haaykaant: ‘Ermee bezig zijn en het echt voelen, dat is wel een verschil’

Vlaggen met ‘rondje Den Haaykaant’ sieren de rotonde van Raamsdonk. Met zo’n tien man sterk zijn ze druk bezig. Vorig jaar zorgden grote carnavalskoppen voor een sfeervol welkom, nu denk je dat je een festivalterrein op komt lopen. En dat is eigenlijk ook zo. Nadat er een streep gezet werd door de optocht van dit jaar, werd er onder de noemer Zak es lekker outdoor een ‘karnavalsfestival’ op poten gezet.

Leeft het hele jaar door

Terwijl de organisatie druk is met opbouwen, komen er veel fietsers en wandelaars langs. Ze stoppen vaak om even te kijken. ,,Dat is nog een heel werk zeg, mooi hoor”, zegt een vrouw tegen de bouwers.

Met het opbouwen en versieren begint het voor iedereen te leven, weet Sara Berende. ,,Carnaval leeft hier eigenlijk altijd wel, dat is het hele jaar door. We zijn er hier veel mee bezig. Maar er mee bezig zijn en het echt voelen, dat is wel een verschil.”

Ook Stefan van Strien merkt dat. ,,Nu gaat het nog meer leven. Die vlaggen, de rotonde, het met elkaar bezig zijn en het inzingen van het Haaykaant-lied 2022. Het laat ook mooi de verbondenheid van ons dorp zien.”

Het Haaykaant-lied van dit jaar werd zaterdag opgenomen, iedereen die wil kon in de Swamp Studio de tekst inzingen. De carnavalsgroepen uit het dorp kwamen sowieso. Enigszins terughoudend stapten de meesten de studio in, om al snel vol overtuiging en enthousiasme te zingen over hoe mooi het dorp is. Het Haaykaant-bier zorgde voor het smeren van de kelen, het carnavalsgevoel deed de rest.

Daan de Wijs heeft met carnavalsvereniging De Kloempestoempers net gezongen. Is hun carnaval nu echt gestart? ,,Eigenlijk zijn we vanaf de elfde van de elfde al heel veel bezig geweest. Maar nu is iedereen wel echt in rep en roer. Het gaat wel aan de gang, dat merk je en dat is leuk. Veel mensen zijn er hier het hele jaar mee bezig, maar het ontpopt zich in de laatste weken. Iedereen staat te jubelen.”