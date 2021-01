Raamsdonk wandelt voor De Grote Haaykaant Quizzztocht

RAAMSDONK - Wandelen is waardeloos. Ook in Raamsdonk zullen er mensen zijn die dat idee aanhangen. Maar de kans is groot dat ze tussen 23 januari en 13 februari toch voor de kuierlatten kiezen, want het dorp is buitengewoon carnavalsgezind.

Aangezien dit jaar corona feest en leut op een schroothoop heeft gegooid, is De Grote Haaykaant Quizzztocht, opgezet door carnavalsvereniging Oké, de enige strohalm om nog een beetje van die sfeer te proeven.

Elke week worden op elf borden in het dorp elf vragen gesteld door een QR-code te activeren, waarna hoogwaardigheidsbekleders in D’n Haaykaant hun vraag stellen.

Nostalgie

Daarbij worden vooral herinneringen opgehaald, zegt Nick Fleischmann, een van de initiatiefnemers. ,,Het gaat allemaal over vroeger. Nostalgie, het is fijn om juist in deze terug te denken hoe mooi carnaval ooit was. Er zitten heel moeilijke vragen tussen, waarbij je oude ooms en tantes zult moeten bellen om aan het antwoord te komen.”

Quote Je zult je oude ooms en tantes moeten bellen om aan het antwoord te komen Nick Fleischmann, organisatie

Kinderen worden niet vergeten, voor hen is er De Kleine Haaykaanterkes Quizzztocht. De looproute en het antwoordformulier kunnen worden gedownload op de Facebookpagina van Oké en Stichting Raamsdonkse Karnaval.

Met een promotiefilmpje is het vuurtje voor de quiz al behoorlijk aangewakkerd. “Ons idee is ook heel goed gevallen bij de middenstand. We hebben maar liefst drieduizend euro sponsorgeld. Dat geld steken we in mooie prijzen. En we gaan een concert geven, online.” Waar hij vooral trots op is: ,,Oké bestaat uit heel jonge gasten. Dat zij het oppakken, is zó mooi.”

Overigens: carnaval is nooit uit de gedachten van de leden van Oké. ,,We zijn alweer aan het bouwen voor volgend jaar. Maar natuurlijk wel in een heel ander tempo. En nu hebben we er geen tijd voor, te druk met deze quiz.”