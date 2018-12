Raamsdonk knalt met carbid 2018 uit

RAAMSDONK - Het spande er even om door onduidelijkheden rondom de vergunning, maar maandag konden tientallen mensen in Raamsdonk getuige zijn van het jaarlijkse carbidschieten. En knallen deed het. Niet op de traditionele manier, zoals ze dat in Oost-Nederland nog doen.

“Daar zitten ze op een melkbus waarmee ze schieten", lacht een van de deelnemers. "Ik weet niet of dat zo bevorderlijk is..." De Raamsdonkers pakken het anders aan. Naast die ene melkbus staan er diverse installaties opgesteld, die tot een stuk of acht ballen kunnen afschieten. Want voetballen, dat is de meest gebruikte munitie die de carbidschutters gebruiken.

De ballen gaan tot honderd meter hoog en 150 meter ver. “Het komt best nauw hoor, dat schieten", zegt een van de schutters. "De verhouding carbid, water en zuurstof moet kloppen, anders doet 'ie het gewoon niet." De eerste poging met de zesloops installatie gaat dan ook jammerlijk in rook op. "Te lang gewacht met afsteken", zegt hij droogjes.

Poging twee

Bij poging twee knalt het gelukkig zoals hij wil, en schieten de ballen het veld over. Terwijl hij de brokken carbid uit de buizen vist voor de volgende ronde, gaat zijn maat de ballen weer ophalen. Bij de andere deelnemers is het hetzelfde verhaal; na iedere serie knallen is het ballen verzamelen. Maar niet alles slaagt, zogezegd.

Een van de groepen heeft de afgelopen twee weken een installatie gebouwd, waarvoor The A-Team of Mad Max zich niet zou hoeven schamen. Het ding telt wel een stuk of tien buizen waarin de ballen automatisch worden geplaatst. Het apparaat begeeft het helaas na een paar keer. “Vergis je niet hoor, er komt bij die knallen een enorme druk op die buizen te staan. Dus er gaat wel eens wat kapot."

Maar de rest knalt er vrolijk op los, voor zo'n honderd toeschouwers. Op veilige afstand, uiteraard. "Dat is een van de veiligheidsmaatregelen die we troffen", weet een van de organisatoren. "Je kunt carbid niet met water blussen, dus we hebben een partij zand paraat."

Naast iedere installatie staat ook een kruiwagen met zand. "Verder hebben we schuimblussers en delen we aan iedereen gratis oordoppen uit." Dat laatste lijkt uw verslaggever enigszins overdreven.

Totdat de eerste knallen klinken.