Raamsdonk en Raamsdonksveer rijden dinsdag voor het eerst in één grote optocht

Nadat vandaag in beide kernen besloten werd dat de optochten in Den Haaykaant (zaterdag) en ut Faantelaand (zondag) niet door konden gaan vanwege zware windstoten, is er een spoedberaad belegd met beide dorpskernen.

,,Het was even een apart voorstel voor beide partijen, want zoiets is nog nooit eerder voorgekomen in de geschiedenis. Carnaval staat juist voor het uitdragen van een eigen identiteit als dorpskern. Maar ook iedereen wil graag dat de optochten alsnog kunnen worden gehouden. Dus dragen we nu samen het ideale voorbeeld van verbroedering uit door te gaan samenwerken", aldus Louise Schneider van de carnavalsorganisatie van Raamsdonksveer.