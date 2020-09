Raakt Breda energie van de Amercentrale kwijt door juridisch gevecht met milieuclub?

Man met 25 zakjes cocaïne en 1300 euro cash opgepakt in Dongen

25 september DONGEN - Een 24-jarige man uit Gouda is donderdagavond rond 19.15 uur aangehouden in de Kruisherenstraat in Dongen, omdat hij in zijn auto ruim 25 zakjes cocaïne en meer dan 1300 euro cash had liggen.