Raadsvergaderingen Dongen afgelast na sterfgeval

Da's nog eens bijzonder overnach­ten: Boetiekho­tel Ons Oude Raadhuis geopend in Hooge Zwaluwe

24 juni HOOGE ZWALUWE - Symbolischer kan bijna niet: burgemeester Gert de Kok die middels het doorknippen van een lintje toegang verleent aan de nieuwe eigenaren van het voormalige raadhuis. Maar donderdag was het zo ver. Na jaren van renovatie is boetiekhotel ‘Ons Oude Raadhuis’ in Hooge Zwaluwe, van Willem Simonis en Dieuwke Simonis-Stellinga, officieel geopend.