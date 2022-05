Raadslid Selders neemt een politieke pauze: ‘Na het verlies van Johan even pas op de plaats’

ZATERDAG 4D RFC boekt eenvoudige zege en doet goede zaken in strijd om nacompeti­tie

RFC won in eigen huis eenvoudig van Boeimeer. Dankzij de overwinning kan RFC nog hopen op een toetje aan het einde van het seizoen in de vorm van nacompetitie om promotie naar de derde klasse. The Gunners moet opgelapt worden voordat het deel kan nemen aan de nacompetitie. Olympia’60 versloeg de Bredanaars. Baronie versloeg Dongen. Oosterhout en SCO gingen onderuit. Rijen kwam niet in actie omdat het te weinig spelers had.

