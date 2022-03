Raadslid Albert Smit beschuldigd van ongeoorloofde belangenverstrengeling: ‘Deze kwalificatie vind ik uitermate ongepast’

interview Terheijden­se diplomaat zet zich wereldwijd in voor LHBTI’ers: ‘Verschei­den­heid moeten we vieren’

Terheijdenaar Ard van der Vorst werkt al 25 jaar over de hele wereld voor Buitenlandse Zaken. Momenteel probeert hij in Atlanta de handel vanuit en naar Nederland te stimuleren. Maar hij zet zich ook nadrukkelijk in voor LHBTI’ers. ,,Zij maken de wereld sterker.”

13 maart