Raadsbesluit bieb Rijen is nog geen bestseller

In de vergadering van de commissie Samenleving bleek eind oktober dat alle partijen in de gemeenteraad nog veel vragen hadden. Gisteravond kwam die commissie opnieuw bij elkaar om zich te buigen over een raadsvoorstel dat er volgens bijna iedereen al een stuk helderder uitzag.

Hoge kosten

VVD-er David Vermorken stelde zich op het standpunt dat niets doen geen optie is, maar dat de benodigde 700.000 euro wel heel veel geld is: “Het ligt ons zwaar op de maag, zeker ook als je kijkt naar de toekomstbestendigheid van De Boodschap. Het college is ook bezig met een onderzoek naar de toekomst van de culturele centra, dus waarom wachten we niet op de uitkomsten daarvan?” D66-er Frits van Vugt gaf al eerder aan het besluit daarom liever later te nemen: “En we blijven aanhikken tegen de hoge kosten.”

25 procent

Het CDA stelde net zoals onder meer de VVD vragen over de kosten van groot onderhoud, personele inzet en de subsidie van 36000 euro. Janet Frankemölle: “De opening is gepland in april 2019. Dan is er al een kwartaal voorbij, dus dat bedrag kan voor 2019 al gekort worden met 25 procent.” Kern ‘75 toonde zich gematigd positief over het voorliggende raadsvoorstel dat in de gemeenteraadsvergadering van 17 december aan de orde komt.

Mariëlle Doremalen van de PvdA wil vaart gaan maken: “Het duurt al veel te lang. Het totaalplaatje valt nu een ton lager uit. Rijen verdient een bieb waar inwoners trots op kunnen zijn.”

Nieuwe fysieke vorm